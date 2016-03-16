بلاغ للنائب العام يتهم محافظ البنك المركزى بالتربح بسبب خفض سعر الجنيه

تقدم محمد حامد سالم المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي – للتحقيق معه ومن يثبت إشتراكه معه في جرائم إهدار المال العام والتربح ، وتربيح الغير ، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه خمسمائة وستون مليون جنيه مصري تقريبا، نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات.

وأفاد مراسنا أن البلاغ جاء فيه، أنه بتاريخ 10 مارس 2016 قرر البنك المركزي برئاسة طارق عامر بيع 500 مليون دولار أمريكي ، إلى البنوك وقاموا بالبيع إلى الأفراد والمؤسسات بخلاف ما إحتفظت به هذه البنوك بسعر 83و7 جنيه للدولار الواحد وذلك فى عطاء استثنائى مفاجىء بديلا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.

وأضاف محمد سالم فى بلاغه أنه بتاريخ 14 مارس 2016 قام المبلغ ضده بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بفارق 12و1ج جنيه وإثنا عشر قرشا لكل دولار .

وأوضح ” سالم ” في بلاغه، أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقاً بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكي بفارق 12و1 جنيه الأمر الذي يتضح معه جلياً إرتكاب المبلغ ضده عمداً مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنيه بأيام معدودة مع توافر علمه وإتجاه إرادته وبيات نيته على تخفيض الجنيه بعد هذا العطاء مباشرة .

وقام عامر بتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام والإضرار العمدي بالأموال العامة .

> وكشف ” سالم ” أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار من القرارات الخطيرة التي يتم دراستها ويتم تحديد ميعاد التخفيض بفترة طويلة .

واكد سالم أن عدم إنتظار المبلغ ضده تخفيض سعر الجنيه لبيع الـ 500 مليون دولار يؤكد الركن العمدي للجرائم التي إرتكبها في حق هذا الشعب وهذا الوطن فقد خسرت خزينة الدولة عن كل دولار مبلغ 12و1جنيه بإجمالي 560 مليون.

وأشار ” سالم ” فى بلاغه أن ً قرار محافظ البنك المركزى ببيع الـ 500 مليون دولار تم بطريقة مفاجئة بالتزامن مع قراره برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك – بحيث يشتريها المتربحين ويودعوها في حساباتهم دون حدود ويربحون 1.12 للدولار الواحد

كما قام ” سالم ” بتخفيض الجنيه المصري بشكل مفاجىء وبفارق كبير جدا بنسبة 14 % ولم يتم التخفيض تدريجياً مما يؤكد أيضا قصده الجنائي في الجرائم التي إرتكبها.