تدشن نقطة استعلامات للمواطنين بمطار برشلونة خلال العطلات

دشنت القنصلية العامة للدولة في مطار برشلونة الدولي نقطة استعلامات للقنصلية في إطار جهودها لتقديم أفضل سبل الرعاية وتطوير الخدمات المقدمة لمواطني الدولة أثناء تواجدهم بإقليم كتالونيا.

حضر التدشين سعادة سالم راشد العويس قنصل عام الدولة في برشلونة وسعادة ماريان لاروس مدير العلاقات الخارجية والمؤسسية بالشركة الاسبانية القابضة للموانئ الجوية وممثل عن قائد شرطة مطار برشلونة.

وقال سعادة القنصل العام للدولة أن نقطة استعلامات القنصلية العامة تقع عند بوابة خروج المسافرين بمطار برشلونة ويتواجد فيها اثنان من موظفي القنصلية لتقديم كافة الخدمات والمساعدات التي قد يحتاج إليها المواطنون لدى وصولهم للمطار لافتا الى ان الخدمة ستقتصر في مرحلتها الأولى على فترات العطلات بالدولة والتي تشهد تزايدا ملحوظا في إعداد المواطنين الوافدين للسياحة وغيرها من الاغراض والتي ستبدأ بعطلة الربيع نهاية شهر مارس الجاري.

وأكد سعادته ان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من توجهات وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدائمة لدعم ورعاية مواطني الدولة في الخارج.

وتقدم سعادته بالشكر لمسؤولي مطار برشلونة الدولي على تعاونهم لتدشين هذه المبادرة والعمل على إنجاحها وتعميم المعلومات حول نقطة معلومات القنصلية العامة بين موظفي المطار.

الجدير بالذكر أن طيران الإمارات يربط الدولة بمدينة برشلونة من خلال رحلتين يوميا على متن الطائرة A380 والبوينج 777 ..وتعتبر المدينة أحد مقاصد السياحة العلاجية والترفيهية لمواطني الدولة.

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