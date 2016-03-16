دعوة وزير الثقافة السودانى لحضورمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وجه السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، الدعوة وزير الدولة للثقافة بالسودان السيد هارون، لحضورالدوره الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التى تفتتح غدا الخميس 17 مارس الجاري بمعبد حتشبسوت، وتستمر فعالياته حتي يوم 23 مارس.

شلتوت صرح إنه تم الاتفاق مع الوزير السوداني على إعداد مذكرة تعاون مشترك تتضمن برنامجا تنفيذيا للثلاث سنوات المقبلة من عام 2016 وحتى 2019،،كما يشتمل على كافة الأنشطة الثقافية والفنية وسبل تعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة بالبلدين لتحقيق التواصل الثقافي والفني خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة التعاون الثقافي، خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المشتركة بين البلدين المتوقع انعقادها قريبا بالقاهرة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وعمر البشير.

وأضاف السفير شلتوت أنه قدم خلال اللقاء الدعوة لوزير الدولة للثقافة بالسودان للمشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مشيرا إلى أنه سيتم على هامش زيارة وزير الثقافة السوداني لمصر، عقد لقاء مع نظيره حلمي النمنم، فضلا عن لقاءات أخرى مع اتحادات الناشرين العرب والمصريين.

وأكد أهمية السير قدما في دعم علاقات التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن مصر ستشارك في احتفالية السودان باختيار ولاية “سنار”، عاصمة للثقافة الإسلامية لهذا العام، من خلال إقامة سلسة من الأنشطة الثقافية والفنية، التي تعبر عن الثقافة الإسلامية وأهميتها في تنمية المجتمعات.