«مصر للطيران»: طرح ٢٣٠ ألف مقعداً في رجب وشعبان للمعتمرين على متن ١١٩٨ رحلة

مراسل «ONA»:

أعلن شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الأربعاء، عن طرح سعة مقعدية تصل إلى 230 ألف مقعد خلال شهري رجب وشعبان على 1198 رحلة جوية، بمعدل 818 رحلة جوية إلى جدة، ونحو 380 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وذلك لإستيعاب كافة الطلبات المقدمة من منظمي رحلات العمرة من الجهات المعنية المختلفة .

وأضاف فتحي، في بيان صحفي عن موسم عمرة شهر رمضان المبارك والتى من المقرر أن تبدأ اعتباراً من 25 شعبان الموافق 6 يونيو القادم، أن الشركة تعكف حالياً للاستعداد لموسم عمرة شهر رمضان المعظم هذا العام بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجازه على أكمل وجه ودون أي معوقات وبنفس المستوى المنشود والمتوقع للشركة الوطنية كل عام.

وأشار إلى أن الشركة ستطرح خلال شهر رمضان سعة مقعدية تصل إلى نحو 85 ألف راكب على متن 439 رحلة جوية تقلع من جميع مطارات الجمهورية إلى كل من جدة و المدينة المنورة .

وعن موسم حج هذا العام، قال رئيس القابضة لِمِصْر للطيران، إنه من المخطط أن تزيد السعة المقعدية على رحلات الشركة إلى نحو 5% مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالذكر، أن الشركة تمكنت منذ بداية موسم العمرة الذي بدأ في شهر نوفمبر الماضى وحتى الآن من نقل نحو 313 ألف راكباً على متن 1937 رحلة جوية من جميع المطارات المصرية، وذلك بواقع 1371 رحلة جوية إلى جدة، وعلى متنها 224 ألف راكبًا، وما يقرب من 566 رحلة جوية إلى المدينة المنورة على متنها 88 ألف راكباً .