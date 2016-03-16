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صور.. إحباط تهريب 35 كيلو حشيش بحوزة كويتي بمطار القاهرة

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أرشيفية

أرشيفية

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، في إحباط “أكبر” محاولة تهريب لمادة الحشيش المخدر، والتي وزنت 35 كيلو جرام، بحوزة راكب كويتي قادم من المغرب، حسبما أفاد مراسل أونا.

وأخفى الراكب المخدرات المضبوطة داخل جيوب سحرية بحقائبه، لتضليل رجال الجمارك. وصرحت مصادر جمركية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المغربية القادمة من كازابلانكا، اشتبه أحد رجال الأمن في الراكب الكويتي، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 35 كيلو حشيش خام.

أمر مدير الإدارة المركزية لجمارك المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وإحالته للنيابة لحيازة وجلب مواد مخدرة من الخارج للإتجار .

المخدرات المضبوطة بحوزة رجال الأمن

المخدرات المضبوطة بحوزة رجال الأمن

المخدرات المضبوطة بحوزة رجال الأمن

المخدرات المضبوطة بحوزة رجال الأمن

 

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