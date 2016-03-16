السيسي في يوم المرأة المصرية: «شهيدات الوطن رمز لإنكار الذات»

توجه الرئيس عد الفتاح السيسي، بالتهنئة للمرأة في يوم المرأة المصرية. وكتب الرئيس على الصف الرسمية على “فيسبوك” منذ قليل: “أتوجه بتحية تقدير وإعتزاز للمرأة المصرية فى يومها الذى يأتى تخليداً لذكرى شهيدات الوطن اللاتى سقطن من أجل الحرية والإستقلال فى مثل هذا اليوم من عام ١٩١٩ .. إن المرأة المصرية أماً وزوجة وأختاً وإبنة أثبتت -ولاتزال- بأنها صوتاً لضمير الأمة ورمزاً باقياً للتضحية وإنكار الذات….الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

ويحل اليوم الأربعاء، الموافق 16 من مارس يوم المرأة المصرية.