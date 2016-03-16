تحرير 70 قضية تموينية ومصادرة 80 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة مكبرة بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير 70 قضية تموينية، وذلك خلال إحدى الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التى تنظمها المديرية، والمكونة من مفتشى إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة .

أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 38 قضية تموينية، حيث تم ضبط 1593 بطاقة تموينية ذكية بحوزة أحد أصحاب المخابز البلدية بهدف الاستيلاء على دعم المواطنين، كما تم مصادرة 80 كيلو من اللحوم والفراخ منتهية الصلاحية و113 كيلو من المواد الغذائية المجففة و43 عبوة من عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى و19 كيلو من الجينة بدون بيانات، بالإضافة إلى 65 شيكارة من الأرز بدون فواتير، هذا إلى جانب مخالفات أخرى جاءت ما بين عدم حمل شهادة صحية تفيد بأن البائع خاليا من الأمراض المعدية، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة المحل وإدارة منشأة بدون ترخيص واستخدام شنط سوداء محظور استخدامها، لتعبئة المواد الغذائية بما يخالف جميع القرارات والقوانين التموينية .

وفى مجال متابعة السلع غير الغذائية تم تحرير 5 قضية مخالفة، حيث تم مصادرة عدد 1200 لتر بنزين 80 وعدد 13 اسطوانة بوتاجاز صغير مدعمة وذلك بهدف البيع فى السوق السوداء .

بينما فى مجال مراقبة المخابز البلدية تم تحرير 27 قضية متنوعة، حيث جاءت المخالفات مابين (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم وجود ميزان حساس ـ مخالفة مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم حمل شهادة صحية).

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات ومصادرتها وتحويل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضاف أن هذه الحملات التفتيشية تأتى فى إطار إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

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