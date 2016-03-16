سقوط سائق وعاطل بحوزتهما 14 طربة حشيش و250 جرام هيروين فى حملة بكرداسة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على تاجر مخدرات خلال حمله أمنية شنتها قوات الأمن بدائرة مركز كرداسة.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، مفادها قيام سائق مقيم بدائرة المركز، سابق اتهامه فى قضيتين أخرهما (اتجار بالمخدرات)، وعاطل مقيم بدائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة بمختلف أنواعها، متخذين من مسكنهما مكاناً لإخفائها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما 14 طربة حشيش وزنت نحو 3 كجم، و69 لفافة ورقية تحوى بداخلها مسحوق الهيروين وزنت 250 جم، و1400 جنيه مصرى، و3 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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