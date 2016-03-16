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توريس: سعادتنا بالتأهل غطت على شعورنا بالإرهاق

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توريس: سعادتنا بالتأهل غطت على شعورنا بالإرهاق توريس: سعادتنا بالتأهل غطت على شعورنا بالإرهاق

(إفي): أكد فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم أن اللاعبين "متعبون للغاية وسعداء جدا" بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي بتغلبه على آيندهوفن الهولندي (8-7) في إياب ثمن النهائي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.

وقال توريس، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "اللاعبون متعبون للغاية وسعداء جدا. كنا نتوقع هذا السيناريو، والأهم هو اننا وصلنا للدور التالي".

وأكد توريس أن الأمر الوحيد الذي ينبغي عليه التفكير فيه لدى تسديد ركلة جزاء هو "تسجيل الهدف"، مشيرا "سبق وأن تعرضنا لهذا العام الماضي أمام ليفركوزن. بغض النظر عمن يسدد، لابد من الظهور بشخصية، كما فعل اللاعبون الشباب (ساؤول وخيمينز) الذين اضطلعوا بهذه المسئولية".

وأثنى على ايندهوفن قائلا "لابد من الثناء على ايندهوفن الذي صعب علينا الأمور. صنعنا بعض الفرص المحققة، وما يثبت ذلك أن أفضل لاعبيهم في المباراة هو الحارس. حاولنا بكافة الطرق، والان لابد من التفكير فيما يلي".

وأشار توريس، الذي أبدى استيائه إزاء العديد من القرارات التحكيمية، إلى أن الإنجليزي مارك كلاتنبرج الذي أدار اللقاء هو أحد معارفه القديمة من الفترة التي لعب فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يتعلق بمستقبله، أكد عدم وجود أي تحركات من جانب النادي الإسباني كي يستمر في صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأوضح "الأمور كما كانت. تجاوزنا هذا الدور المهم، وبعدها هناك توقف من أجل المباريات الدولية. الوقت يمر وكل الأمور على حالها".

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