فرديناند: لهذا السبب تفشل الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال

أرجع ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد سبب تراجع الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، إلى عدم احتواء بطولة الدوري على أفضل اللاعبين في العالم.

ويتواجد نادي إنجليزي وحيد في دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، هو مانشستر سيتي بعد تغلبه على دينامو كييف في دور الـ16 بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.

وصرح الدولي الإنجليزي السابق لـ"بي تي سبورت" البريطانية "في الأيام الحالية لدينا أندية حالتها تجعلها تدخل البطولات وتتعمق فيها، العقلية حول تخطي المرحلة الأولى من البطولات فقط".

كما تابع "في دوري الأبطال هناك ثبات بين تلك الأندية في الدوريات التي تلعب بها، يمكنهم أن يفوزوا بـ20 مباراة متتالية ويتعادلون مرتين ويخسرون مباراة واحدة".

واستطرد "أعتقد أن أفضل اللاعبين في العالم غير متواجدين في إنجلترا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ودع دوري الأبطال من دور المجموعات، وتشيلسي ودع البطولة من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان، ويتبقى أرسنال بنفس الدور وقد خسر ذهابا بنتيجة 2-0 من برشلونة ويحل ضيفا على الأخير يوم الأربعاء.