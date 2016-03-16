بيللجريني: التأهل لربع نهائي إنجاز تاريخي لمانشستر سيتي

(إفي): أكد مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي هو "انجاز هام للغاية" بالنسبة للسيتيزينس.

وقال بيللجريني في تصريحات صحفية عقب تعادله سلبيا مع دينامو كييف في إياب ثمن النهائي، "في النسخ الماضية كان حظنا عثرا للغاية، ليس طبيعيا أن تواجه برشلونة مرتين متتاليتين في ثمن النهائي. انه فريق في طور النمو والتطور. انه انجاز هام للغاية".

وحجز الفريق الإنجليزي مقعده في ربع النهائي رغم تعادله سلبيا في الإياب مع دينامو كييف، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف لواحد.

وأوضح المدرب "لقد كانت مباراة تكتيكية للغاية، لم نخاطر، وانتظرنا أن يفتحوا المساحات. لقد كان من الهام السيطرة على مجريات الأمور وعدم السماح لهم بصناعة فرص".

وبسؤاله عن خطورة اصابة مدافعيه فينسينت كومباني ونيكولاس أوتاميندي، اللذين اضطرا للخروج في الشوط الأول من المباراة، أوضح أن البلجيكي يعاني من الام عضلية جديدة، فيما تلقى الأرجنتيني كدمة بسيطة.

وصرح "للأسف، كومباني تعرض لاصابة عضلية جديدة، ويجب علينا الانتظار لتقييم حالته غدا. أوتاميندي من جانبه تلقى ضربة، ونأمل أن يتعافى خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "بالنسبة لكومباني الوضع صعب لأنه عاد بصورة جيدة (من إصابته السابقة) وخاض ستة لقاءات متتالية، ولكن الان اضطر للتوقف".