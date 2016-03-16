محافظ البحيرة: مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضى لمشروعات النفع العام

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على عدد من قرارات التخصيص لمساحات أراضى بمدن ومراكز المحافظة لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها لخدمة أبناء المحافظة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن الموافقات جاءت طبقاً للقرار رقم 592 لسنة 2015 على تخصيص قطعة ارض مساحتها 477 متر بقرية اورين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بالمجان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى بالقرية.

كما ضمت الموافقة طبقا للقرار رقم 648 لسنة 2015 متر على تخصيص قطعة ارض مساحتها 792 متر كائنة بحوض الرغلة نمرة 10 قطعة نمرة 5 التابعة لزمام جمعية قنديل التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم القناطر بمركز ابو حمص بمحافظة البحيرة بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى بالقرية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا طبقاً للقرار رقم 649 لسنة 2015 على تخصيص قطعة ارض مساحتها 2500 متر بناحية عزبة القرشى البستان التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز الدلنجات بالمجان لصالح هيئة الابنية التعليمية لإقامة مدرسة القرشى للتعليم الأساسي، وأيضا الموافقة طبقاً للقرار رقم 650 لسنة 2015 على تخصيص قطعة ارض مساحتها 625 متر الكائنة بحوض السباخ نمرة 5 فصل رابع قطعة (11) بعزبة الخمسين بقرية بسنتواى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو حمص بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحى بالقرية.