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سكولز يحدد 3 لاعبين لاستعادة أمجاد مانشستر يونايتد

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سكولز يحدد 3 لاعبين لاستعادة أمجاد مانشستر يونايتد سكولز يحدد 3 لاعبين لاستعادة أمجاد مانشستر يونايتد

حث بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد ناديه السابق، على ضم 3 لاعبين إذا ما أراد الشياطين الحمر استعادة أمجادهم والعودة للطريق الصحيح.

ويعاني مانشستر يونايتد منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، إذ أن الفريق لم يفز بلقب الدوري منذ موسم 2012-2013 وكذلك غاب عن دوري الأبطال في موسم 2014-2015 وعندما عاد إليه مجددا هذا الموسم خرج من دور المجموعات.

وصرح الدولي الإنجليزي السابق لمجلة "يونايتد وي ستاند" البريطانية حول من يجب أن ينضم إلى الفريق في الموسم

المقبل "أحب لوكا مودريتش، كم عمره الآن؟ ربما كبيرا في السن لكنه لاعب متميز".

وتابع "أحب أيضا رافاييل فاران، أتحدث بواقعية وأختار لاعبي ريال مدريد؟".

كما استطرد "نحن بحاجة لمهاجم لكن لا يوجد الكثير منهم، لذا سأحب أن نضم بول بوجبا أيضا".

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