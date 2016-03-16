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فتح الحديقة الدولية مجانا للمواطنين وخفض تعريفة النقل الجماعى بالمنيا

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فتح الحديقة الدولية مجانا للمواطنين وخفض تعريفة النقل الجماعى بالمنيا فتح الحديقة الدولية مجانا للمواطنين وخفض تعريفة النقل الجماعى بالمنيا
قرر اللواء طارق نصر محافظ المنيا، فتح أبواب الحديقة الدولية أمام المواطنين مجاناً، وذلك يوم الجمعة القادم 18 مارس احتفالاً بعيد المنيا القومي.

ووجه المحافظ فى بيان اليوم، بخفض تعريفة أتوبيسات النقل الجماعي الجمعة القادم بنسبة 50% على مستوى جميع مراكز المحافظة، مع ضرورة التواجد المروري المستمر خلال هذه المناسبة خاصة بالأماكن الحيوية والميادين والشوارع الرئيسية ومتابعة خطوط السير لكافة وسائل النقل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة اى كثافة مرورية وإيجاد الطرق البديلة لها وتحويل مساراتها.

ودعا المحافظ المواطنين للخروج للاحتفال والاستمتاع في هذا اليوم، مشيراً إلى أن الأعياد فرصة للاستمتاع بأوقات طيبة بعيدا عن ضغوط العمل من خلال الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة والرحلات النيلية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع مديرية الأمن لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسعادة على المواطنين.

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مصر 365