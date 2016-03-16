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علاج الضعف العام ونقص النمو عند الاطفال بأسهل طريقة مجربه

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علاج الضعف العام ونقص النمو عند الاطفال بأسهل طريقة مجربه علاج الضعف العام ونقص النمو عند الاطفال بأسهل طريقة مجربه

ضعف جسم الاطفال وضعف مناعة الاطفال اصبح شىء يقلق الكثير من الامهات والاباء بسبب عدم اكتمال النمو الطبيعى عند الاطفال مما يدفعهم للذهاب للكثير من الاطباء واعطائهم الادويه والفيتامينات والمنشطات لتحفيز عملية النمو ولكن ذلك له اثار جانبيه على الاطفال

واليوم احضرنا لكم وصفه ممتازه جدا وتم تجربتها ونجحت مع كثير من الاطفال المصابون بالضعف العام ونقص النمو وكل ذلك دون اثار جانبيه على صحة الاطفال ولعلاج نقص النمو عند الأطفال

نحضر الاتى :
نخالة القمح 250 غرام
قمح 1 ك
شعير 1ك
ينسون 250 غرام
حلبة 250 غرام
شوفان 250 غرام
تطحن جميع هذه الحبوب مع بعضها البعض ثم توضع في الثلاجه خوفا من تصيبها الحشرات
طريقة الإستخدام : نضع ثلاثة ملاعق من التركيبه في وعاء طهي الطعام ، ونضيف عليهم سبع حبات تمر بدون النوا ، وقطعة متوسطه من القرع (البوبر)، ويضاف عليهم الماء حتى يغمر ويطهى على نار هادئه حتى يصبح متجانس الشكل مثل الهريس وبعد أن يبرد نضيف عليهم عسل نحل حسب الرغبه . تأكل هذه الوجبه بشكل يومي و في أي وقت كان
هذه التركيبة إستفاد منها الكثير من الأطفال من نقص النمو تم متابعة عدة حالات على سبيل المثال الأطفال الذين يتوقفون عن زيادة الطول ، والأطفال حديثي الولاده المصابين بالخلل العقلي المغولي ،
وقيس على ذلك أمراض أخرى كثيرة من وهن ونقص العانصر فى الجسم وغيرها من الاصابات التى تلحق بالاطفال

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