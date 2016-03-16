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مران الأهلي - متعب يعود للغياب.. ومشاركة سعد سمير

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مران الأهلي - متعب يعود للغياب.. ومشاركة سعد سمير مران الأهلي - متعب يعود للغياب.. ومشاركة سعد سمير

شهدت تدريبات الأهلي الجماعية عودة المدافع سعد الدين سمير، بعد غيابه يوم الثلاثاء بسبب مرض والدته.

وغاب عن التدريبات الجماعية اليوم عماد متعب مهاجم الفريق بسبب مرض ابنته تمارا، وخضع الفريق لتدريبات بدنية تحت إشراف مايكل ليندمان مدرب الأحمال.

وكان متعب قد عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء، بعدما غاب فترة للإصابة.

كما اكتفى حسام عاشور متوسط ميدان الفريق الذي أصيب في مباراة المقاصة يوم 5 مارس الماضي، بجلسة في العيادة وتدليك موقع إصابته بالثلج على دكة البدلاء.

وتدرب الفريق على ضرب عمق المنافس بكرات طولية ساقطة، لاختراقات خط دفاع الفريق الخصم.

ويستعد الأهلي لمواجهة ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 0-0.

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