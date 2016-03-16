مران الأهلي - تقلص فرص لحاق إكرامي بمباراة ريكرياتيفو

غاب شريف إكرامي حارس النادي الأهلي عن مران الفريق صباح اليوم الأربعاء بسبب الإصابة.

واكتفى شريف إكرامي بالتدريب في صالة الجيمانيزيوم بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وبحسب خالد محمود طبيب الفريق، فإن فرص الحارس في اللحاق بمباراة الإياب أمام ريكرياتيفو الأنجولي باتت صعبة بسبب تلك الإصابة.

ويغيب إكرامي عن المشاركة منذ فترة طويلة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة فريقه أمام غزل المحلة في بطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع ريكرياتيفو يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل ذهابا في أنجولا بدون أهداف.