الأهلي: ديون النادي تضمنت سداد ترضيات شفوية للاعبين من مسؤولين سابقين

واجه مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر أزمة كبيرة في سداد ديون لاعبيه من نجوم فريق الكرة، حسب تصريحات كامل زاهر أمين صندوق النادي.

وأشار زاهرأن حجم الديون بلغ 102 مليون جنيه تتضمن رواتب لاعبين ومدربين وإداريين وعاملين، ومستحقات متأخرة لأندية أخرى.

وأضاف عبر قناة (أون تي في) "سددنا من هذه المديونية 78 مليون جنيه، أي بنسبة 80%".

وقال: "كما اضطررنا لدفع مبالغ مالية لبعض اللاعبين عبارة عن وعود من مسئولين سابقين بالنادي على سبيل الترضية".

وأوضح: "هذه المبالغ لا يوجد بها أوراق رسمية، ولكننا تعاملنا مع الأمر أن كلمة أي مسئول في النادي الأهلي مثل العقد المكتوب".

واختتم كامل زاهر تصريحاته أن خزينة النادي تضم سيولة مالية قيمتها 108 مليون جنيه.