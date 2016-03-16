أوباما: هدفي في الإسماعيلي ماركة ' حسن شحاتة ' .. ومصيري بيد الزمالك

شبه يوسف أوباما هدفه في مرمى الإسماعيلي بأهداف حسن شحاتة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر في السبعينيات والثمانينات.

وقال أوباما في تصريحات تليفزيونية: "كنت أريد ضمان الهدف بالاقتراب بالكرة أكثر من المرمى، فهي لعبة أتدرب عليه كثيرا".

وأضاف: "التوفيق حالفني، وكنت مطمئنا لأنني عندما أسجل هدفا لا يخسر الاتحاد، حيث أحرزت 6 أهداف، ساهموا في حصد الفريق 16 نقطة بخمسة انتصارات وتعادل مع المصري".

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وواصل: "أعتذر لجماهير الاتحاد عن الفترة الماضية، فالإسماعيلي فريق كبير، والفوز عليه يمنحنا دافع لتحقيق نتائج جيدة في الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن مصيره بعد نهاية إعارته للاتحاد، رد اللاعب الشاب: "مصيري بيد نادي الزمالك، وإذا قرر بيعي، سأصلي استخارة للاستمرار مع الاتحاد أو الانتقال لناد آخر".

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وفاز الاتحاد على الإسماعيلي 0/1، ليكسر سلسلة 8 هزائم متتالية، ويرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 14.