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طارق يحيى يوضح لـ في الجول.. كيف ساهمت مباريات الجولة 22 في رضاه عن التعادل مع المقاولون؟

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طارق يحيى يوضح لـ في الجول.. كيف ساهمت مباريات الجولة 22 في رضاه عن التعادل مع المقاولون؟ طارق يحيى يوضح لـ في الجول.. كيف ساهمت مباريات الجولة 22 في رضاه عن التعادل مع المقاولون؟

قال طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش إن نتائج بعض الفرق غير المتوقعة، في الجولة الـ22، مثل أسوان والاتحاد السكندري وحرس الحدود، بفوزهم على بتروجيت والإسماعيلي والمصري البورسعيدي على الترتيب، ساهموا فى إغلاق الملعب وسعي طلائع الجيش والمقاولون للتعادل خوفا من الهزيمة في لقائهما في ختام الجولة.

وانتهى لقاء الفريقين أمس الثلاثاء بالتعادل 0-0.

وتابع يحيى لـFilGoal.com "بالتالى أصبح التعادل والخروج بنقطة من اللقاء أفضل، رغم أنني كنت طمعان في الفوز والثلاث نقاط" .

وأكمل "الإصابات التي ألمت بلاعبي الارتكاز الأساسيين في الفريق -خاصة محمد أشرف- قصمت ظهري، وأثرت أيضا على أداء الفريق".

وأتم "رغم ذلك كسبت اثنين من الصاعدين خلال هذه المباراة منهما إسلام يوسف من مواليد 1995".

ارتفع رصيد المقاولون إلى 20 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 ويواصل التجمد في مكانه في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن اتحاد الشرطة.

أما طلائع الجيش فوصل للنقطة 26 يحتل بهم المركز الـ13

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