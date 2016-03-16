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القوات المسلحة تعلن عن قبول قبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يوليو 2016

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القوات المسلحة تعلن عن قبول قبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يوليو 2016 القوات المسلحة تعلن عن قبول قبول دفعة جديدة من المجندين دفعة يوليو 2016

وزير الدفاع – صدقى صبحي

صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأربعاء، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2016 والتي سيتم استقبالها اعتبارا من 26 مارس الجاري.

وأعلن اللواء محى الدين كمال مدير إدارة التجنيد والتعبئة – في مؤتمر صحفي عقد بإدارة التجنيد والتعبئة منذ قليل- عن بدء قبول دفعة جديدة من شباب لتأدية الخدمة العسكرية وتشمل حملة المؤهلات المختلفة مرحلة يوليو 2016.

وبالنسبة للمؤهلات المتوسطة، فقد تم تحديد الفئات المطلوبة من مواليد “يوليو، أغسطس، سبتمبر” عام 1996، خريجي العام الدراسي 2014، مواليد أشهر “يوليو، أغسطس، سبتمبر” عام 1995، وما قبلها خريجي العام الدراسي 2014، على أن يتم استقبال الشباب اعتبارا من 26 من الشهر الجاري، وسيتم التسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة من 5 أبريل وحتى 30 أبريل المقبل.

أما المؤهلات العليا والتخصصات المطلوبة، فتم تحديد مواليد من 1 / 7 وإلي 31 / 12 من جميع السنوات حتى عام 1995 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا “حكومي، خاص” الحاصلين على مؤهلهم الدراسي المعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2015 وحتى آخر يناير 2016، أما بالنسبة لخريجي الكليات الطب “البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض”، الذين أنهوا سنة الامتياز خلال من أول أغسطس 2015 وحتى يناير 2016، ومواليد الفترة من أول يوليو إلي 31 من عام 1996 خريجي العام الدراسي 2014 / 2015 الفترة من أول فبراير 2015 إلي آخر يناير 2016 والمتخلفين من السنوات السابقة.

ومن المقرر أن يتم استقبال الشباب بمكتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 أبريل المقبل على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 3 مايو المقبل حتى 21 من نفس الشهر.

أما المؤهلات فوق المتوسطة من مواليد أول يوليو وحتى 31 ديسمبر المقبل من جميع السنوات حتى 2015 والحاصلون على مؤهلهم الدراسي في الفترة من أول أغسطس 2015 وحتى آخر يناير 2016 والمواليد من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 1996 خريجي العام الدراسي 2014 الفترة من أول فبراير 2015 وحتي آخر يناير 2016 ويتم استقبال الشباب بمكاتب التجنيد اعتبارا من 11 مايو المقبل واعتبار إجراء الكشف الطبي ٢٢ مايو 2016 وحتى 25 من الشهر نفسه.

وفيما يتعلق المؤهلات فوق المتوسطة مواليد أشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر) من عام 96 والمتخلفين من السنوات السابقة، سيتم استقبالهم في مكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 17 مايو 2016، على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم في الفترة من 26 مايو القادم حتى 7 يونيو من العام الجاري.

وأشار إلي أن المستندات المطلوبة هي (بطاقة الرقم القومي – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية 6 جند – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسي، صحيفة الحالة الجنائية، فيش البصمات 1 جند من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز).

وأوضح مدير إدارة التجنيد أنه على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك، عليه أن يتوجه فورا إلي مكتب التجنيد والتعبئة التابع له للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدي.

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