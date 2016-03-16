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مدير التجنيد: زواج الشاب من «أجنبية» لا يعفيه من أداء الخدمة العسكرية‎

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مدير التجنيد: زواج الشاب من «أجنبية» لا يعفيه من أداء الخدمة العسكرية‎ مدير التجنيد: زواج الشاب من «أجنبية» لا يعفيه من أداء الخدمة العسكرية‎

أكد اللواء محى الدين كمال عبد العليم مدير إدارة التجنيد، أن زواج الشاب من أجنبية لا يعفيه من أداء الخدمة العسكرية، لافتا إلى أنه يتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل التحاقه بالخدمة العسكرية.

وأوضح عبد العليم، خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بإدارة التجنيد والتعبئة للإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين دور يوليو 2016، أن الحاصلين على شهادات الإعفاء المؤقتة أو تحت الطلب أو المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج يشترط الحصول على تصريح سفر قبل مغادرتهم البلاد من إدارة التجنيد والتعبئة أو المناطق التابعة لها أو التى تعمل على مدار 24 ساعة بعد إيضاح موقفهم التجنيدي.

وأضاف: “من تجاوز من الشباب المقيم في الخارج سن الثلاثين، يتم تجديد جواز سفره لمدة 7 سنوات، لمن سدد قيمة الغرامة المالية وقدرها 588 دولارا، وبشرط عدم تجاوزهم سن 44 عاما لحين وصول اللجان العسكرية الخاصة، بتسوية المواقف التجنيدية للمتخلفين عن التجنيد بالخارج أو عودتهم إلى أرض الوطن، ومثولهم أمام المحكمة المختصة لتسوية موقفهم التجنيدي بصفة نهائية”.

وحول الطلبة الدارسين في الخارج، أكد مدير التجنيد والتعبئة، أن هؤلاء الطلبة عليهم تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء علاقتهم بالدراسة لتحديد موقفهم التجنيد، حتى لا تتم معاملتهم كمتخلفين عن التجنيد.

وأوضح أنه وفقا لتوجيهات القيادة العامة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على المعلومات الدولية “الإنترنت”، يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد من جميع الفئات.

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