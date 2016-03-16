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سيارة إنقاذ جديدة لشرطة رأس الخيمة في «أيسنار»

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سيارة إنقاذ جديدة لشرطة رأس الخيمة في «أيسنار» سيارة إنقاذ جديدة لشرطة رأس الخيمة في «أيسنار»

دشن اللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، سيارة إنقاذ جديدة لقسم الاسعاف والانقاذ للقيادة العامة، وذلك ضمن معرض ومؤتمر "آيسنار" بأبوظبي 2016 بدورته السابعة الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة ريد للمعارض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتتميز السيارة التي تعد الأولى من نوعها وهي محلية الصنع من شركة "نافكو"، بالعديد من المعدات الأكثر تطوراً في مجال الإنقاذ، حيث تتسع لـ 5 منقذين، وتحتوي على أجهزة "هيدروليكية" للحوادث المرورية، بالإضافة إلى أجهزة إطفاء رغوي، ووسائد هوائية قادرة على رفع 154 طن، ومعدات خاصة لحوادث الشاحنات بأحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة .

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، على أهمية معرض "أيسنار" الذي يختص في مجال الأمن والسلامة ويعد أبرز المحطات في هذا الشأن في منطقة الشرق الأوسط، ومدى حرص وزارة الداخلية على الاطلاع على كافة التقنيات وأحدثها في سبيل مواكبة المستجدات التي تعزز الأمن والأمان على مستوى الدولة، مؤكداً على حرص شرطة رأس الخيمة على مواكبة أحدث مفاهيم تكنولوجيا الأمن وحماية المنشآت وأفراد المجتمع للتأهب لحالات الطوارئ ودرء المخاطر.
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