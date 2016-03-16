دراسة: الفتيات المقيمات فى الأحياء الفقيرة الأكثر عرضة لـ"البدانة"

كشفت دراسة طبية حديثة أن المراهقات، ممن يعيشن فى أحياء فقيرة، يصبحن الأكثر عرضة للوقوع فريسة للبدانة مع وصولهم لمرحلة البلوغ، مقارنة بأقرانهن ممن يقيمن فى المناطق الأكثر ثراء.

وخلص الباحثون إلى أن الارتباط بين الفقر والسمنة يعزى جزئيًا لعدم وجود وسائل الراحة وعدم توفر مصادر الغذاء الصحى، وزيادة التوتر فى المناطق ذات الدخل المنخفض.

واقترح آدم ليبرت من جامعة كولورادو الأمريكية، أن توفير الموارد وتحسين الظروف السكنية للمراهقين بداية من دخولهم مرحلة البلوغ يمكن أن يؤثر بشكل إيجابى على حياتهم وصحتهم.

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