هيئة التعمير تحصر 28 ألف فدان اغتصبها مواطنون دون وجه حق بـ 12 مدينة

عرض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية على لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ما تم حصره من حالات تعدى على الأراضى التابعة للهيئة والتى تقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة فى المحافظات، وما تم اتخاذه من إجراءات لاستردادها، وقيمتها بالمليارات.

وأكد رئيس هيئة التعمير، حصر 28 ألف فدان فى 12 مدينة، استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضى واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة ويوجب القانون إزالة التعديات عنها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.

وانتهت اللجنة فى الاجتماع الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة التعامل مع هذه الحالات لاستعادتها بشكل عاجل لأنها تمثل تعديات لا يجوز التساهل معها.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة، أن الفترة القادمة لابد أن تشهد إجراءات فعلية وحاسمة على الأرض، بالتنسيق بين اللجنة والجهات المعنية لاسترداد حق الدولة دون تباطؤ، لأنه حان الوقت لعودة حق الشعب، لكن بعد استيفاء كل الضوابط القانونية التى تؤكد حق الدولة من خلال جهات الولاية المالكة لهذه الأراضى.

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