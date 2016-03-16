سكولز يطالب مانشستريونايتد بالتعاقد مع “فاران “و”مودريتش” و”بوجبا”

طالب بول سكولز “أسطورة خط وسط نادى مانشستر يونايتد” التعاقد مع كل من الفرنسى بول بوجبا “لاعب وسط يوفينتوس الإيطالى حاليا”،بالإضافة إلى لاعبى ريال مدريد الكرواتى” لوكا مودريتش”،والفرنسى رافائيل فاران،مؤكد حاجة الفريقالإنجليزى لإتمام صفقات كبرى من أجل إعادة الفريق لمجده السابق على الساحتين الإنجليزية والأوروبية.

وقال سكولز في حديثه لمجلة (يونايتد وي ستاند) “أفضل ضم لوكا مودريتش، كم عمره الآن؟ ربما يكون كبيراً بعض الشئ ولكنه لاعب عظيم، كما أفضل رافاييل فاران، لقد طالبت بالواقعية وها أنا أختار لاعبين من ريال مدريد؟!”

وأضاف: “ربما نحتاج أيضاً لمهاجم ولكن لا يوجد الكثير منهم لذلك أحبذ استعادة بول بوجبا”.

كان سكولز قد هاجم أكثر من مرة مدرب الفريق الحالي لويس فان خال، متهماً إياه بالتسبب في إصابة الجميع بالملل.