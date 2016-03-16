صور.. افتتاح فعاليات المؤتمر الأدبي السادس عشر بـ«ثقافة سوهاج‎»

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء الثلاثاء، افتتاح المؤتمر الأدبي السادس عشر لإقليم وسط الصعيد الثقافي بقصر ثقافة سوهاج، تحت عنوان “المؤسسات الثقافية والحراك المجتمعي في وسط الصعيد” دورة الأديب الراحل جمال الغيطاني.

حضر الافتتاح، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، كل من “الدكتورة فوزية أبو النجا، رئيس الادارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور منير فوزي رئيسا للمؤتمر، وجمال عبد الرحمن أمين عام المؤتمر، ﻭﺣﺴﻴﻦ ﺻﺒﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍلإﻗﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ عﺒﺪﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﺨﻴﺖ ﺍلأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ لاﺗﺤﺎﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺼﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍلأﺩﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ، وخالد إسماعيل، وكيل وزارة الثقافة بسوهاج وبعض القيادات بالمحافظة. “

كما حضر الحفل، عدد كبير من مثقفين وأدباء مصر والصعيد والمشاركة في فعاليات المؤتمر، خاصة وأن المؤتمر تضمن عدة محاور رئيسة ومحاضرات ثقافية وفنية منها: “المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، الموروث الشعبي، والخطاب الإعلامي، وﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍلإﺑﺪﺍﻉ، وﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍلإﻗﻠﻴمي”.

وتستمر فعاليات دورة الأديب الراحل جمال الغيطاني والمؤتمر الأدبي السادس عشر لإٌقليم وسط الصعيد الثقافي حتي السابع عشر من مارس الجاري .

كما افتتح المحافظ أيضا علي هامش المؤتمر معرض الفن التشكيلي لشباب الفنانين بقاعة المعارض بقصر ثقافة سوهاج .​​​