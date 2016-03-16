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الداخلية: أخطرنا «قومى حقوق الإنسان» بموقف 228 حالة من المبلغ باختفاءهم حتى الآن

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الداخلية: أخطرنا «قومى حقوق الإنسان» بموقف 228 حالة من المبلغ باختفاءهم حتى الآن الداخلية: أخطرنا «قومى حقوق الإنسان» بموقف 228 حالة من المبلغ باختفاءهم حتى الآن

وزارة الداخلية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، باستمرار عمل اللجان الدائمة التى وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتشكيلها ؛ لفحص الشكاوى التى تلقاها من المجلس القومى لحقوق الإنسان من بعض الأسر بادعاء حالات تغيب واختفاء لذويهم.

وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمنى – فى بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء – أن إجمالى الحالات التى تم موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان بموقفهم، بلغ حتى الآن 228 حالة، مشيرا الى أن لجان الفحص مستمرة فى عملها بشأن باقي الحالات.

وتؤكد وزارة الداخلية تعاونها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشكلٍ كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى، حرصاً من الوزارة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة.

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