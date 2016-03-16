إصابة 6 جنود بالجيش الليبي في بنغازي جراء سقوط قذيفة هاون

أُصيب ستة جنود بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة)، اليوم الأربعاء، جراء سقوط قذيفة هاون على أحد مواقع القوات بالقرب من مصنع الأسمنت في بنغازي.

وأكد متحدث باسم القوات، العقيد ميلود الزوي- في تصريحٍ لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إصابة ستة جنود من الكتيبة 17 صاعقة، جراء سقوط قذيفة على موقع الكتيبة.

وأضاف “الزوي”، أن الإصابات تتنوع ما بين الخفيفة، المتوسطة، والحرجة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، ومازالوا تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالًا عنيفًا بين قوات الجيش الليبي، وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل المئات.