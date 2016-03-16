أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 6 جنود بالجيش الليبي في بنغازي جراء سقوط قذيفة هاون

Google+ Print
إصابة 6 جنود بالجيش الليبي في بنغازي جراء سقوط قذيفة هاون إصابة 6 جنود بالجيش الليبي في بنغازي جراء سقوط قذيفة هاون

أرشيفية

أُصيب ستة جنود بالقوات الخاصة الليبية (الصاعقة)، اليوم الأربعاء، جراء سقوط قذيفة هاون على أحد مواقع القوات بالقرب من مصنع الأسمنت في بنغازي.

وأكد متحدث باسم القوات، العقيد ميلود الزوي- في تصريحٍ لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إصابة ستة جنود من الكتيبة 17 صاعقة، جراء سقوط قذيفة على موقع الكتيبة.

وأضاف “الزوي”، أن الإصابات تتنوع ما بين الخفيفة، المتوسطة، والحرجة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية، ومازالوا تحت الرعاية الطبية.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالًا عنيفًا بين قوات الجيش الليبي، وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، ما أدى إلى مقتل المئات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا