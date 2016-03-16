القبض على متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمرج

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط متهمين بالاتجار فى نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مكاناً لمزاولة نشاطهما.

والمتهمان هما كل من "أشرف. س.م"، 30 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة الوايلى، والمحكوم عليه فى القضية رقم 32 لسنة 2015م الوايلى "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد بجلسة 19/12/2015، و"أحمد.ر.م" 48 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، والسابق اتهامه فى القضية رقم 2307 لسنة 2015م المرج "خطف".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطهما حال استقلالهما السيارة رقم د ر ع 863 "ملك وقيادة الأول"، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 3.260 كيلو جرام، ومبلغ مالى 500 جنيه.

وبمواجهتهما أقر الأول بالحكم الصادر ضده واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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