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القبض على عاطل لاتهامه بسرقة السيارات فى التجمع الخامس

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القبض على عاطل لاتهامه بسرقة السيارات فى التجمع الخامس القبض على عاطل لاتهامه بسرقة السيارات فى التجمع الخامس
تمكنت قوات الأمن بالقاهرة من إلقاء القبض على عاطل، لاتهامه بسرقة السيارات، مع آخر هارب، بمنطقة التجمع الخامس، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً بقيام كل من "هانى.س" 39 سنة سائق و"محمد.م" 24 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الهواية وتوصيل الأسلاك ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط الأول حال استقلالها السيارة رقم س ى ج 6739 ماركة متسوبيشى لانسر فضى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1587 لسنه 2016م جنح التجمع الخامس بتاريخ 26/2/2016م بلاغ المواطن / فادى مراد فكرى يوسف سن 28 ومقيم عمارات 129 الحى الرابع – دائرة القسم بينما تمكن المتهم الثانى من الهرب اثناء الضبط .

وبمواجهة المتهم الأول أقر بصحة ما ورد من معلومات واعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بالاشتراك مع المتهم الهارب، وبتطوير مناقشته اعترف باشتراكه مع الهارب فى ارتكاب عدد 2 حادث سرقة سيارة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط السيارتين المستولى عليهما بمنطقة العمرانية بالجيزة .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه والهارب بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى ضبط المتهم الهارب.

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مصر 365