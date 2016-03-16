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القبض على سائق بحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات فى عزبة الهجانة بمدينة نصر

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القبض على سائق بحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات فى عزبة الهجانة بمدينة نصر القبض على سائق بحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات فى عزبة الهجانة بمدينة نصر
تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من ضبط "مدحت.م.ع" 23 سنة، سائق، وبحوزته سلاح نارى (بندقية خرطوش) بعزبة الهجانة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمنطقة عزبة الهجانة، دائرة القسم، تمكنت من ضبط "مدحت م ع" 23 سنة سائق، ومقيم شارع السلام بعزبة الهجانة دائرة القسم، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم تحمل أرقام 47997- 13 غير مبلغ بسرقتها، وعدد 5 طلقات من ذات العيار.

وبمناقشته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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