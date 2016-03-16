القبض على نجار متهم بإصابة عاطل بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة فى المطرية

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على نجار متهم بإصابة عاطل بفرد خرطوش بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، إخطارا من مستشفى المطرية العام، باستقباله "محمد.ح" 27 سنة عاطل، مصاب بطلق خرطوش بالبطن والصدر، وبالانتقال وسؤال المجنى عليه اتهم "سيد.ر" 28 نجار، بإحداث إصابته بفرد خرطوش بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على زوجته بالضرب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 5547 لسنه 2016م جنح القسم خطط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك أعد سلاحا ناريا "فرد خرطوش عيار 12 مم"، وتوجه المجنى عليه إلى سوق الخميس دائرة القسم، وأطلق عليه عيارا ناريا أحدث إصابته المشار إليها.

وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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