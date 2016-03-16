إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

أصيب 8 أفراد من عائلتين بقرية ميت الوسطى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بإصابات بالغة فى مشاجرة دامية بسبب خلافات على الجيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول عائلة سمير، وطرف ثانى عائلة عبد المقصود، مقيمان بقرية ميت الوسطى، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة 8 أفراد من الطرفين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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