الأرصاد : طقس غدا الخميس لطيف على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف شمالاً حتى الوجه البحري والقاهرة وعلى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

> وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج في البحرين من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.