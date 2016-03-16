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لجنة هندسية لوضع تصور لتجميل طريق البلينا السياحي‎ بسوهاج

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لجنة هندسية لوضع تصور لتجميل طريق البلينا السياحي‎ بسوهاج لجنة هندسية لوضع تصور لتجميل طريق البلينا السياحي‎ بسوهاج

الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج – أرشي

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الأربعاء، تشكيل لجنة هندسية متخصصة لوضع تصور عام لتجميل الطريق السياحي بالبلينا بمنطقة عرابة أبيدوس.

 وتضم اللجنة، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم، كل من “رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا رئيسا، وعضوية: “استاذ من كلية الهندسة جامعة سوهاج، ومدير مديرية الطرق والنقل بسوهاج، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، المهندسة عبير الطيب إدارة المتابعة والتطوير بالمحافظة، مدير تفتيش الآثار بسوهاج، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا” .

وأوضح عبد المنعم، في تصريحات صحفية، سعيه خلال هذه المرحلة القادمة لتطوير المناطق السياحية بنطاق المحافظة حتي تظهر بالمظهر الحضاري واللائق بتاريخ وعراقة محافظة سوهاج، وأن تكون عنصر جذب مهم للسياحة الداخلية والخارجية.

وأضاف أن ذلك سيعمل على تشجيع ودعم الرحلات النيلية معلنا عن قيام رحلة نيلية علي متن الأتوبيس النهري الخاص بالمحافظة لوفود الجامعات المشاركة في المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية للجامعات المصرية والمعاهد العليا بجامعة سوهاج لتعريفهم بالأماكن السياحية بالمحافظة .​​​

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