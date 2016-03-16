وزير الاتصالات يبحث مع مدير (إل جي) في مصر سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، اليوم الأربعاء، مع مدير شركة LG الكورية للإلكترونيات في مصر تشانغ هان كيم، سبل تعزيز التعاون من أجل زيادة استثمارات الشركة العالمية في مصر.

وتطرق اللقاء لبحث عدد من القضايا الهامة التي طرحتها الشركة حول أنشطتها في مصر وكيفية زيادة استثمارات الشركة العالمية وإجراءات البدء في المرحلة الثانية لتشغيل مصنعها في مصر، والتي تهدف إلى إنشاء خطوط جديدة لإنتاج بعض الأجهزة الإلكترونية.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى كوريا الجنوبية والتي شهدت لقاءات مع رؤساء مجموعة من كبرى الشركات الكورية العاملة في مصر، ومن بينها شركات عاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها شركة “LG” للإلكترونيات وبحث ما تم الاتفاق عليه من أجل تقديم التسهيلات المطلوبة للشركات العالمية، بما ينعكس على التوسع في أنشطتها وضخ استثمارات جديدة، مؤكدا تميز تجربة الشركة الكورية في مصر خاصة في ظل تأكيدها على التزامها تجاه استثماراتها في السوق المصري.

وتعد الشركة الكورية إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الإلكترونيات والاتصالات حيث تعمل على توفير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة مصممة للمستهلكين بحيث تكون سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة وتحقق الكفاءة في استهلاك الطاقة.​

أ.ش.أ