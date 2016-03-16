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تأجيل محاكمة العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 19 أبريل

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تأجيل محاكمة العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 19 أبريل تأجيل محاكمة العادلي في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 19 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد ، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 19 ابريل المقبل، لحلف اللجنة المنتدبة لفحص أوراق القضية اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.

وأحال قاضي التحقيق في أغسطس الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لإتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

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