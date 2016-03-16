الرى: الاستغناء عن 50 ألف متر مربع من الأراضي بالجيزة لإقامة مشروعات خدمية

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، الأربعاء، إن “الوزارة تقوم حاليا بإنهاء إجراءات الاستغناء عن بعض الأراضي التابعة للوزارة والواقعة في زمام محافظة الجيزة، والبالغة حوالي 50 ألف متر مربع، وذلك بعد “انتفاء حاجة الوزارة لها”، بهدف تحويلها للمحافظة لإقامة بعض المشروعات الخدمية كمدارس ومساجد ومراكز شباب لخدمة الأهالي.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور حسام مغازي مغازي، اليوم، مع محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، والذي تناول أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة وبين أجهزة محافظة الجيزة لتحسين الخدمات التي يستفيد بها مواطنو المحافظة.

وأشار مغازي، في بيان صحفي صادر عن وزارة الموارد المائية والري الأربعاء، إلى أن الاجتماع أسفر عن تنسيق حملات أمنية تعزز أجهزة التفتيش التابعة للوزارة أثناء ضبط السيارات المخالفة التي تلقي بمخلفاتها في ترعة الجيزة، الإبراهيمية، المنصورية، ومصرف المحيط “المريوطية” بنطاق المحافظة.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة إجراءات عملية تغطية ترعة المنصورية بطول 6 كيلومترات، وبتكلفة قدرها 275 مليون جنيه، بهدف تطوير وتحسين المظهر الجمالي لمنطقة الأهرامات السياحية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المياه بالترعة والفائدة البيئية، حيث إنها حسنت من نوعية المياه بالترعة.

كما تم التنسيق بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تشغيل وحراسة وصيانة 48 بئرا في المسافة التي سيتم ردمها والاستغناء عنها من مجرى ترعة الزمر، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والمحافظة لتطوير ترعة الزمر.