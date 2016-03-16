رئيس البورصة: التعامل بالجنيه على الأسهم المقيدة بعملة أجنبية غير ملزم للشركات

قال د. محمد عمران “رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية”، إن “إتاحة البورصة التعامل بالعملة المحلية (الجنيه) على أسهم الشركات المقيدة بالعملات الأجنبية غير ملزم للشركات، ويتطلب موافقة الجمعيات العمومية للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التيسييرات .

وأضاف عمران أن “قرار البورصة بالسماح بالتعامل بالجنيه على هذه النوعية من الأسهم يسري من اليوم الأربعاء ، لكنه لا يعني التداول عليها فورا ،موضحا أن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها”.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في قيام الشركات الراغبة باستكمال إجراءاتها، بالحصول على موافقة مساهميها من خلال عقد جمعيات عمومية غير عادية ،وتوثيق محاضر هذه الجمعيات رسميا والتقدم بها إلي البورصة.

وكانت إدارة البورصة قد قررت أمس الثلاثاء 15مارس، السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية ،أن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية (الجنيه) وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة.

رئيس البورصة أكد أن هذا القرار يأتي خطوة لمساندة جهود الدولة فى تخفيف الطلب على العملات الأجنبية خاصة الدولار ،وزيادة الطلب على الجنيه المصري، فضلا عن السعي لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي كانت تعاني من ضعف التداول بسبب نقص الدولار.

وقال أن القرار يأتي في إطار تيسير التعامل على أسهم الشركات المقيدة بالسوق، بما يحقق مصالح المتعاملين ،بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار.

يذكر ان البورصة المصرية بها العديد من الأسهم التي يتم التداول عليها بعملات أجنبية،ومنها ”العرفة للاستشارات” ،”النعيم القابضة” ،”القابضة المصرية الكويتية” ،”البنك المصري الخليجي” ،”مارادايف للخدمات البترولية”، و”عبر المحيطات للسياحة