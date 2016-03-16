وزير الدفاع الماليزي: لن نشارك في عمليات عسكرية بسوريا واليمن

أعلن وزير الدفاع الماليزي، هشام الدين حسين أن القوات المسلحة الماليزية لم ولن تشارك في عمليات عسكرية في سوريا واليمن.

وقال الوزير – حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إن “وحدات القوات الجوية الماليزية الموجودة في الرياض تقوم فقط بتنفيذ مهمات التأمين الإداري” ، مؤكدا أن الحديث لا يدور عن المشاركة في عمليات عسكرية.

من ناحية أخري، أكد الوزير أن عسكريين ماليزيين شاركوا في مناورات واسعة النطاق في أراضي السعودية في الفترة بين 16 فبراير الماضي و10 مارس الجاري ، مؤكدا أهمية هذه التجربة.

وكان عدد من النواب المعارضين قد طالبوا وزير الدفاع الماليزي بالتعليق على تقارير تشير إلى مشاركة طائرتي نقل عسكريتين ماليزيتين ، وكذلك عشرات العسكريين والموظفين المدنيين في عمليات لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية.