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موانيء البحر الأحمر: إعادة فتح الملاحة البحرية بمواني شرم الشيخ والسويس

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موانيء البحر الأحمر: إعادة فتح الملاحة البحرية بمواني شرم الشيخ والسويس موانيء البحر الأحمر: إعادة فتح الملاحة البحرية بمواني شرم الشيخ والسويس


> أعادت هيئة موانيء البحر الأحمر فتح الملاحة البحرية بميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء وفتح الملاحة البحرية بـ 4 موانئ بالسويس بعد استقرار الأحوال الجوية.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر عبد الرحيم مصطفي – فى بيان صادر له اليوم  الأربعاء إنه تم إعادة فتح الملاحة البحرية بميناء شرم الشيخ بعد إغلاقه لمدة 48 ساعة بسبب العواصف الترابية وشدة الرياح.

وأضاف مصطفي أنه تم إعادة فتح الملاحة البحرية بـ 4 موانئ بالسويس وهي ” ميناء العين السخنة المخصص لنقل الحاويات ، وميناء الأدبية لنقل البضائع وميناء الزيتيات لنقل المواد البترولية ، وميناء بورتوفيق لنقل الركاب ” ، مؤكدا انتظام العمل بجميع موانئ البحر الأحمر.

أ ش أ

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