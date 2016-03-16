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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

بوغاز – الإسكندرية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية ، إغلاق البوغازين لمدة يومين نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وقال رئيس هيئة الميناء اللواء مدحت عطية، بحسب “سكاي نيوز عربية”  إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

و أوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الأسكندرية رضا الغندور أنه تقرر السماح للسفن والبواخر بمغادرة الميناء والدخول والرسو على الأرصفة لتفريغ حمولاتها وفقا لأولوية التراكي.

 

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