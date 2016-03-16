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بالصور.. ضبط تشكيل عصابى عائلى يتاجر بالمخدرات فى سوهاج

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بالصور.. ضبط تشكيل عصابى عائلى يتاجر بالمخدرات فى سوهاج بالصور.. ضبط تشكيل عصابى عائلى يتاجر بالمخدرات فى سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب، مفتش منطقة سوهاج، بإشراف اللواء أحمد الخولى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، واللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من القبض على تشكيل عصابى عائلى يتكون من شقيقين وخالهما بناحية بنى هلال دائرة مركز المراغة أثناء قيامهم بجلب وتوزيع المواد المخدرة على مراكز ومدن المحافظة المختلفة.
>مخدرات - متهمين (1)

وتم ضبط كيلو جرام ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، وربع كيلو جرام من مخدر الأفيون، و2400 قرص من مخدر التامول، ومبلغ مالى 2600 جنيه حصيلة البيع، و3 هواتف محمولة، وعدد من المقصات الحديدية والسكاكين الملوثة بمخدرى الحشيش والأفيون والتى تستخدم فى عملية التقطيع.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء محب حمزة، مساعد المنطقة الجنوبية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام عاطلين وخالهما يقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة بجلب كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة من محافظات الوجه البحرى وقيامه بتجهيزها وإعدادها داخل منزلهم، تمهيدا لترويجها وتوزيعها على مدن ومراكز محافظة سوهاج.
>مخدرات - متهمين (2)

وتم تتبع خط سير المتحرى عنهم ووضع خطة بحث، أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد منتصر العادلى، رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات، والعميد محمود حسن، مفتش الأمن العام، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وكان من أهم بنود الخطة ترك المتهمين حتى يطمئنوا ويستقروا بمسكنهم وبحوزته المواد.

وتم إسناد عملية إلقاء القبض على المتهمين للرائد أحمد المشنب، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والرواد مصطفى الشندويلى ومحمد صلاح وشهاب جابر، ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيبان أحمد مصطفى المشنب.
>مخدرات - متهمين (3)

وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم الدفع بالمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية وتم مداهمة منزل المتحرى عنهم، وأسفرت الجهود عن ضبط "إسلام. أ. ز" 25 سنة عاطل، وشقيقه "محمد. أ. ز" 20 سنة عاطل والسيد، م. ع خال الأول والثانى، ويقيمون بناحية بنى هلال المراغة عقب قيامهم بعمل تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة، حيث تم ضبط بحوزة أفراد على كيلو جرام ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، وربع كيلو جرام من مخدر الأفيون، و2400 قرص من مخدر التامول، ومبلغ مالى 2600 جنيه حصيلة البيع، و3 هواتف محمولة، وعدد من المقصات الحديدية والسكاكين الملوثة بمخدرى الحشيش والأفيون والتى تستخدم فى عملية التقطيع.
>مخدرات - متهمين (4)

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى الذى تم ضبطه من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة الثلاثة للاتصال بالعملاء لتسهيل عملية البيع والشراء والترويج للمواد المخدرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق فى الواقعة.


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