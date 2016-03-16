العثور على جثة مسجل خطر داخل شقته بمنطقة بولاق أبو العلا

تمكنت قوات أمن القاهرة من كشف غموض مقتل مسجل خطر داخل شقته بمنطقة بولاق أبو العلا ، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من "سيد .ا" 67 ترزى بمنطقة العجوزة باكتشافه وفاة "على.ع" 33 سنة بائع متجول والمقيم بغرفة بالعقار "ملك المبلغ" وموطنه الأصلى مدينة إبشواى بالفيوم، والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا آخرها 8302 لسنة 2013م الفيوم أول "سلاح بدون ترخيص"، والمحكوم عليه فى عدد 5 قضايا "تبديد – سلاح أبيض – سرقة"، بإجمالى حبس 3 سنوات و5 شهور.

بالانتقال عثر على جثة المتوفى بالغرفة سكنه يرتدى ملابسه كاملة وفى حالة تعفن رمى متقدم ومتحللة، وعقب الدفن تشككت الأهلية فى الوفاة جنائياً، تم إخطار النيابة العامة التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وبمتابعة الصفة التشريحية لجثة المتوفى تبين وجود طعنة نافذة بالبطن وعدد 3 طعنات أعلى الصدر نتيجة آلة حادة وكسر بعظمة الوجه والفك من الجانب الأيمن نتيجة ارتطام جسم صلب.

وأسفرت جهود البحث إلى أن مرتكبى الواقعة "محمد.ا" 30 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرهما 140 لسنة 2015م بولاق "بلطجة" و"محمد.ط" 29 سنة جزار والسابق اتهامه فى عدد 7 قضايا آخرها 5594 لسنة 2011 قصر النيل "مخدرات". و"أحمد.ص" 29 سنة عاطل والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرها 3689 لسنة 2015 م بولاق "سلاح"، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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