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ريال مدريد الإسباني يتربع على عرش أوروبا في الكرات الثابتة

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ريال مدريد الإسباني يتربع على عرش أوروبا في الكرات الثابتة ريال مدريد الإسباني يتربع على عرش أوروبا في الكرات الثابتة


> كشف تقرير لموقع (يوروسبورت)، اليوم الأربعاء، عن أن نادي ريال مدريد الإسباني يتربع على عرش الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في فعالية التسجيل في الكرات الثابتة، وهو ما سيلزم زيدان بالاعتماد على هذا السلاح في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أنه عندما لا يأتي اللعب المفتوح بثماره في مباراة يكون فيها أحد الفريقين خصما دفاعيا صلبا، تتحول الكرات الثابتة إلى سلاح يمكنه تغيير وجهة المباراة، حيث انتزع الريال فوزا صعبا في مباراة لاس بالماس، حيث صعب الدفاع العميق مهمة النادي الملكي ما جعله يسجل عبر رأسيتين واحدة من سيرجيو راموس وأخرى من كازيميرو وذلك بعد ركلة ركنية.

ولم تعد فعالية النادي الملكي من الكرات الثابتة محض صدفة، فالحقيقة أنه أكثر الفرق تسجيلا من هذه الوضعية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى حيث نجح بالتسجيل من 26 كرة ثابتة من ضمنها ركلات الجزاء، ومع وجود كل من راموس وبيبي وكريستيانو رونالدو سيكون الاعتماد على الكرات الثابتة أحد أسلحة المدرب زيدان إلى جانب تدفق التمريرات السلسة التي بات يجيدها لاعبو الملكي.

وأشار التقرير إلى أن الفريق نجح بالتسجيل 11 مرة من كرة ثابتة منذ استلام زيدان دفة التدريب، ويعتبر كريستيانو رونالدو أفضل من سجل من كرات ثابتة (14 هدفًا) ويعود ذلك إلى ركلات الجزاء التي يسددها باحتراف إلى جانب رأسياته الرائعة التي يتمتع بها.

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