“سرايا القدس” تبث رسالة موجهة لإسرائيل بعنوان “سنريكم للرعب ظلال”



> بثت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قصيرا يحمل رسالة تهديد للاحتلال الإسرائيلي قالت إنها جاءت بعد خرقه للتهدئة والتي كان آخرها استشهاد طفلين شقيقين قبل أيام بسلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية للمقاومة بغزة.

وتبلغ مدة مقطع الفيديو الذي جاء تحت عنوان “سنريكم للرعب ظلال” باللغتين العربية والعبرية دقيقة ونصف وتظهر خلاله مشاهد تعرض لأول مرة لرصد سرايا القدس “جيب عسكري” إسرائيلي على حدود قطاع غزة قالت إنه يتواجد به كبار ضباط جيش الاحتلال.

وألمحت السرايا في رسالتها إلى أن الجيب العسكري الإسرائيلي كان في مرمى نيران مقاتليها الذين ظهروا في المقطع بعتادهم الكامل.

> أ ش أ