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صور.. لجنة ميدانية لفحص شكاوى المواطنين بالمنشأة في سوهاج

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31dddcc5-85d4-45bf-972f-42f6bf0ca6e1مراسل «ONA»:

شكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، الأربعاء، لجنة ميدانية متكاملة ومتخصصة تضم قطاع المعامل والشبكات والقطاع التجاري والتوعية، لبحث مشاكل المواطنين بمركز المنشاة.

وقال المهندس ناجح إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم إجراء معاينات على منازل المواطنين للتأكد من تطابق فواتير المياه مع قراءات العدادات، وكذا إجراء عدد من التحليلات المعملية لعينات مياه الشرب والتأكد من مطابقتها لمواصفات المياه.

وأوضح أن اللجنة هدفت أيضا إلى توعية المواطنين بخدمة الخط الساخن 125 وجميع الخدمات التي تقدمها الشركة والعمل على حل مشاكلهم.

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