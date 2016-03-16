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العثور على تمثاليّ الإلهة “سخمت” والملك “أمنحتب الثالث” بمعبد الأقصر

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عثر باحثو آثار على تماثيل وأجزاء أخرى من تماثيل للإلهة “سخمت”، إضافة إلى جزء أوسط من تمثال الملك “أمنحتب الثالث”.

وتمت عملية الاكتشاف  في معبد بالأقصر،  في إطار أنشطة البعثة المصرية الألمانية، بمعبد الملك “أمنحتب الثالث، في كوم الحيتان بالبر الغربي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأوضح محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن من بين التماثيل الثلاثة المكتملة التي عُثر عليها، تظهر الإلهة “سخمت”، برأس لبؤة وجسم امرأة، جالسة على العرش، وهي تمسك بيدها رمز الحياة في القديمة.

وقال وزير الآثار المصري، ممدوح الدماطي، إن تلك التماثيل سيجري عرضها، بمجرد الانتهاء من بناء سور حول المعبد لتأمينه وفتح أبوابه أمام حركة السياحة المحلية والعالمية.

في غضون ذلك، يبرز تمثال الملك “أمنحتب الثالث” واقفا يرتدي الرداء المرتبط بحكمه اليوبيلي، ويصل طوله إلى نحو 77 سم وعرضه 56 سم.

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