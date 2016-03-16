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نصائح لحماية الطفل مريض السكر من المضاعفات

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نصائح لحماية الطفل مريض السكر من المضاعفات نصائح لحماية الطفل مريض السكر من المضاعفات
أكد الدكتور عبد الحميد عزت - مساعد مدير المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء - أنه يجب على أسر الأطفال مرضى السكر من النوع الأول العمل على ضبط السكر بالدم على مدار اليوم، عن طريق عمل تحليل السكر بصورة دورية قبل الوجبات مباشرة وبعدها بساعتين.

وقال الدكتور عبد الحميد عزت إن تحليل السكر يجنب تذبذب مستوى السكر بالدم، والوقاية من المضاعفات، بالإضافة إلى ضرورة عمل بعض التحاليل والفحوصات الدورية المهمة مثل تحليل الهيموجلوبين السكرى كل 3 أشهر، وتحليل الزلال الدقيق فى البول وفحص قاع العين كل عام.

وأشار عبد الحميد إلى أنه يجب الحرص على تغذية الطفل بصورة سليمة، ويمكن له تناول بعض الحلوى المحببة بكميات بسيطة عند ممارسته الرياضة، موضحا أنه من أهم النقاط التى يجب أن يلتفت إليها المدرسين فى المدرسة هى السماح للطفل مريض السكر بتناول الطعام متى شعر بأعراض الهبوط بالسكر، والسماح له بدخول "دورة المياه" عند الحاجة، وملاحظته لتجنب أى مضاعفات قد تحدث له أثناء اليوم الدراسى، وعدم تعرضه للإجهاد الشديد نتيجة الحركة الزائدة أو ممارسة الرياضة بعنف.


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